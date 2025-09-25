Mi aspettavo finisse diversamente delusione Spalletti | le sue parole sono già virali
Luciano Spalletti, ex tecnico della SSC Napoli, è tornato a parlare del club azzurro in queste ore: le sue dichiarazioni a tal riguardo stanno facendo il giro della rete tra i tifosi partenopei. In queste ore, sono già tanti i tifosi del Napoli che sono corsi al cinema per vedere “AG4IN”, il film del quarto Scudetto che ripercorre tutti i retroscena del titolo conquistato nella scorsa annata, il quarto della storia del club partenopeo. Tante le emozioni rivissute attraverso i retroscena illustrati nel corso del film, che in parte riportano alla mente anche a quanto accaduto nella stagione 2022 – 2023, quando a vincere all’ombra del Vesuvio fu Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: aspettavo - finisse
ciao , ho fatto io questo video e non mi aspettavo finisse su questa pagina (big fan) diciamo che quando mi hanno detto: "devi fare un video per la mappa di fortnite del Friuli Venezia Giulia" non ci credevo neanche io - X Vai su X
Salve Borrelli volevo condividere con lei queste due righe scritte da un figlio di questa terra che purtroppo per cause maggiori ha dovuto abbondare questa meravigliosa città. "Ciao Napoli, non mi aspettavo finisse così. La nostra è stata un po’ una storia d’am - facebook.com Vai su Facebook