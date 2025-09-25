Cinquanta candeline e una vita intrecciata al Pisa. Andrea Bottone festeggia il compleanno guardando indietro, da portiere a uomo dei conti nerazzurri. Ha parato rigori, ha gestito fallimenti e rinascite. Ha visto il Pisa crollare e rialzarsi, come lui. Oggi guida Sepi, ma resta quel bambino fra lacrime e sorrisi. Bottone, qual è il suo primo ricordo in nerazzurro? "Serie A: 17 ottobre 1982. Pisa-Verona gol, sesta giornata di campionato: siamo ancora imbattuti. Penzo segna, il Pisa prova a riprenderla ma niente da fare. Torno a casa fra pianti inconsolabili". Ha capito fin da bambino che Pisa e sofferenza vanno a braccetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mezzo secolo di nerazzurro. Bottone, dalla porta ai conti:: "Coi Viola la sfida dell’anno"