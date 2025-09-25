Metro C l’attesa è finita | le fermate Colosseo e Porta Metronia pronte ad aprire

Roma, 25 settembre 2025 – Attese da anni, l ‘8 dicembre saranno inaugurate due nuove fermate della metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Saranno due stazioni-museo, inevitabilmente, per valorizzare i reperti archeologici che la loro realizzazione ha riportato alla luce. L’annuncio è arrivato dal sindaco Roberto Gualtieri: “ Un altro piccolo tassello di una Roma che cambia “, ha detto a margine del convegno “Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza”, all’università Lumsa. L’apertura delle due stazioni-museo è molto più che simbolica, poiché a chiusura dell’anno giubilare e a ridosso delle feste. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it