Meteo tempo instabile nel weekend | piogge nella giornata di sabato ma domenica torna il sole

L’alta pressione si sta progressivamente indebolendo anche sulla Sicilia, erosa da una circolazione depressionaria in espansione dalle nostre regioni settentrionali verso il Meridione. Già nella giornata di venerdì assisteremo a un aumento della nuvolosità sull’Isola, con il rischio di qualche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - tempo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Il meteo per il fine settimana: bel tempo, con qualche 'brivido'

Dopo la notte tropicale più calda, a Bologna cambia il tempo: le previsioni meteo a 7 giorni

#MeteoGuidonia | Buongiorno! Tempo instabile sulla nostra città Nel link il bollettino meteo completo e aggiornato per Guidonia Montecelio (RM) ? www.meteoguidoniaweb.altervista.org #Meteo #Guidonia #Montecelio #GuidoniaMontecelio - facebook.com Vai su Facebook

Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X

Meteo, sarà un weekend autunnale: pioggia e temperature in calo - ROMA – Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Si legge su msn.com

Meteo, instabilità anche la prossima settimana: la tendenza - Dopo un lunedì stabile, da martedì 30 settembre possibile ritorno dei temporali e clima fresco. Scrive meteo.it