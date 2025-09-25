Meteo | Previsioni per venerdì 26 settembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2587m. I venti saranno al mattino. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Previsioni meteo venerdì 26 settembre: a Milano e in Lombardia giornata piovosa, temperatura più alta 16 gradi - Anche sul resto della Lombardia ci saranno precipitazioni diffuse e sulle Alpi nevicherà sopra i 1. Segnala milano.corriere.it

Meteo, le previsioni per venerdì 26 settembre - Un'area di bassa pressione porterà pioggia e instabilità anche su Bergamo e provincia, con rovesci sparsi per gran parte della giornata di venerdì 26 settembre. Da ecodibergamo.it