Meteo | piogge e temporali nel weekend 25 26 °C sull' Agrigentino
L’alta pressione si sta progressivamente indebolendo anche sulla Sicilia, erosa da una circolazione depressionaria in espansione dalle nostre regioni settentrionali verso il Meridione. Già nella giornata di venerdì assisteremo a un aumento della nuvolosità sull’Isola, con il rischio di qualche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
