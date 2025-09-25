Meteo le previsioni in Campania per giovedì 25 settembre 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, giovedì 25 settembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3882m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per giovedì 25 settembre 2025

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni

Allerta arancione per temporali in Veneto: rischio grandine, le previsioni meteo

Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

Che tempo farà nel fine settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X

Meteo in Sardegna, le previsioni degli esperti dell'Aeronautica - VIDEO - - facebook.com Vai su Facebook

Meteo le previsioni in Campania per giovedì 18 settembre 2025; Meteo le previsioni in Campania per giovedì 4 settembre 2025; Giornata di pioggia e temporali | da giovedì graduale miglioramento.

Piogge, sole, temporali e schiarite: il meteo altalenante di autunno per Napoli e Campania - Un inizio di autunno particolare su Napoli e Campania, caratterizzato dall'alternanza tra pioggia, sole e temperali per diverso tempo ... Da fanpage.it

Meteo Napoli e Campania, le previsioni della settimana dal 22 al 28 settembre: in arrivo le prime perturbazioni - L'equinozio d'autunno, atteso domani, 22 settembre, alle ore 20:30, coinciderà con un deciso cambio di passo delle condizioni atmosferiche. Lo riporta msn.com