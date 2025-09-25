Meteo la tregua dal maltempo durerà poco | nuovo peggioramento nel weekend da Nord a Sud

Durerà poco la tregua dal maltempo: se nelle prossime ore è confermata una fase più asciutta e soleggiata, nel weekend sono previste di nuovo piogge. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in giornata il sole tornerà a fare capolino al Centrosud salvo in Toscana; al Nord avremo ancora nubi sparse e qualche acquazzone con temperature in sensibile calo fino al mattino.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Solo dalla prossima settimana potremo sperare di avere un'Italia più soleggiata ma, anche se fosse, questo miglioramento non è previsto durare a lungo: dal primo giorno di ottobre si teme una nuova ...

