Meteo la formazione della tempesta tropicale Humberto nell' Oceano Atlantico

Lapresse.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Si è formata mercoledì nellOceano Atlantico la tempesta tropicale Humberto mentre l’uragano Gabrielle sta attraversando l’Oceano in direzione delle isole Azzorre. Si prevede che Humberto interesserà la costa orientale degli Stati Uniti nei prossimi cinque giorni con raffiche da oltre 60 kmh. Intanto è stato diramato un allarme uragano per le Azzorre, che potrebbero trovarsi in condizioni di pericolo già a partire da giovedì, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center di Miami. La tempesta dovrebbe indebolirsi, ma potrebbe causare gravi inondazioni costiere nella catena di isole, oltre a onde di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

meteo la formazione della tempesta tropicale humberto nell oceano atlantico

© Lapresse.it - Meteo, la formazione della tempesta tropicale Humberto nell'Oceano Atlantico

In questa notizia si parla di: meteo - formazione

Meteo, la formazione della tempesta tropicale Humberto nell'Oceano Atlantico - (LaPresse) Si è formata mercoledì nell'Oceano Atlantico la tempesta tropicale Humberto mentre l'uragano Gabrielle sta attraversando l'Oceano ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

meteo formazione tempesta tropicaleInvest 92L verso la formazione della Tempesta Tropicale Gabrielle: rischio uragano nei prossimi giorni - Invest 92L si prepara a diventare la Tempesta Tropicale Gabrielle. Si legge su retemeteoamatori.it

Cerca Video su questo argomento: Meteo Formazione Tempesta Tropicale