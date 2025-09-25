Meteo la formazione della tempesta tropicale Humberto nell' Oceano Atlantico
(LaPresse) Si è formata mercoledì nell’Oceano Atlantico la tempesta tropicale Humberto mentre l’uragano Gabrielle sta attraversando l’Oceano in direzione delle isole Azzorre. Si prevede che Humberto interesserà la costa orientale degli Stati Uniti nei prossimi cinque giorni con raffiche da oltre 60 kmh. Intanto è stato diramato un allarme uragano per le Azzorre, che potrebbero trovarsi in condizioni di pericolo già a partire da giovedì, secondo quanto riferito dal National Hurricane Center di Miami. La tempesta dovrebbe indebolirsi, ma potrebbe causare gravi inondazioni costiere nella catena di isole, oltre a onde di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
