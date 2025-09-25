Meteo breve tregua dal maltempo prima di un nuovo peggioramento | ecco quando

(Adnkronos) – Tregua dal maltempo sull'Italia, ma durerà poco. Dopo 3 giorni con temporali e allagamenti, nelle prossime ore si avrà una fase più asciutta e localmente anche soleggiata, prima di un nuovo peggioramento del meteo nel weekend. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che il sole tornerà a fare capolino al Centro-Sud . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it