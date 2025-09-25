Meteo ballerino Mediterraneo pentola | Italia in bilico tra siccità e alluvioni

Lidentita.it | 25 set 2025

Negli ultimi tre giorni in 90 località italiane allagamenti, frane e una vittima. Al Sud riserve idriche al palo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

meteo ballerino mediterraneo pentola italia in bilico tra siccit224 e alluvioni

© Lidentita.it - Meteo ballerino, Mediterraneo “pentola”: Italia in bilico tra siccità e alluvioni

In questa notizia si parla di: meteo - ballerino

