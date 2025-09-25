Metamorfosi di una Cattedrale | il film sulla nascita e trasformazione del duomo al festival di Rovereto
“Metamorfosi di una Cattedrale”, il film sulla nascita e trasformazione della Cattedrale di Agrigento, dalla fondazione normanna al periodo barocco, sarà proiettato al Ram film festival di Rovereto nella sezione Off-Rv.Il film è una produzione Ecclesia Viva e Museo Diocesano Agrigento, realizzato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
