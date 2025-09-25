Metal Gear Solid – Master Collection Vol2 Konami ha confermato ufficialmente la nuova raccolta

Konami guarda avanti dopo il lancio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e annuncia la nuova raccolta rimasterizzata Metal Gear Solid – Master Collection Vol.2, destinata a portare ulteriori capitoli della saga su piattaforme moderne. La conferma è arrivata durante l’ultimo episodio della serie Metal Gear Solid Production Hotline, dove il producer Noriaki Okamura ha svelato che il progetto è già in sviluppo. Dopo aver rivelato la data di uscita di Fox Hunt, Okamura ha sottolineato come fosse naturale pensare a un seguito, visto che la prima raccolta era stata chiamata “Vol.1”. Pur non avendo rivelato né una data di uscita né la lista definitiva dei giochi inclusi, il producer ha confermato che il lavoro procede regolarmente, parallelamente allo sviluppo di Delta, chiedendo ai fan ancora un po’ di pazienza. 🔗 Leggi su Game-experience.it

