Metal Gear Solid Delta | Snake Eater Konami ha annunciato la data di uscita di Fox Hunt

Konami Digital Entertainment svela la data di uscita di “ Fox Hunt”, la nuova esperienza multiplayer online sarà disponibile dal 30 ottobre come free update per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater per PlayStation 5, Xbox Series XS, Steam. Il publisher giapponese ha quindi annunciato la data di uscita di FOX HUNT durante l’evento “METAL GEAR – PRODUCTION HOTLINE” al KONAMI Tokyo Game Show 2025. Inedita modalità multiplayer online, “FOX HUNT” catapulta i giocatori nell’iconico scenario stealth della serie. Affrontate incontri ad alto rischio, combinando tattiche di sopravvivenza alle caratteristiche meccaniche che da sempre contraddistinguono l’esperienza Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ha annunciato la data di uscita di Fox Hunt

