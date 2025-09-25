Messico sotto choc | 14enne muore dopo mastoplastica indagato il chirurgo compagno della madre

La tragedia di Paloma. Aveva appena 14 anni, ma la sua vita si è interrotta bruscamente dopo un intervento di chirurgia estetica segreto. Paloma Nicole Arellano Escobedo è morta sabato scorso in un ospedale di Durango, in Messico, dopo una settimana di coma indotto, edema cerebrale e complicazioni cardiache. L’operazione, che prevedeva una mastoplastica additiva e un lifting ai glutei, era stata eseguita senza che il padre ne fosse a conoscenza. A eseguire l’intervento, secondo le indagini, sarebbe stato un chirurgo plastico che aveva una relazione con la madre della giovane. L’uomo, ora al centro delle indagini, è indagato per possibile omicidio colposo e negligenza medica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Messico sotto choc: 14enne muore dopo mastoplastica, indagato il chirurgo compagno della madre

