Messi show | doppietta e assist con l’Inter Miami il primo gol è da urlo!

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si scherza con Lionel Messi. L'argentino porta l'Inter Miami ai playoff di MLS con una prestazione maiuscola contro il New York FC: doppietta e assist per il numero 10, proprio come contro il DC United. Completano il quadro del 4-0 finale anche il gol di Rodriguez e il rigore di Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

messi show doppietta e assist con l8217inter miami il primo gol 232 da urlo

© Gazzetta.it - Messi show: doppietta e assist con l’Inter Miami, il primo gol è da urlo!

In questa notizia si parla di: messi - show

Messi show: salta mezzo Montreal e segna così

Messi show: segna un super gol, poi assist di tacco per Suarez

messi show doppietta assistMessi incanta con doppietta e assist nella vittoria straripante dell'Inter Miami - La superstar argentina, Lionel Messi, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo, contribuendo significativamente alla vittoria di Inter Miami per 3- Si legge su notizie.it

Messi non si ferma più: doppietta e assist, l'Inter Miami vince 4-0 - Già decisivo pochi giorni fa, Lionel Messi si è scatenato all'esordio casalingo. goal.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Messi Show Doppietta Assist