Messi segna e incanta a New York soprattutto fa crescere il fatturato dell’Mls | ne è l’architrave economico

Lionel Messi ha 38 anni. Vale la pena ricordarlo prima di raccontare ciò che ha fatto mercoledì sera al City Field di New York, uno stadio di baseball trasformato per l’occasione in arena calcistica. L’argentino ha regalato un’altra prestazione da incorniciare: doppietta, un assist da record e la certezza della qualificazione ai playoff per l’Inter Miami, sempre più candidata a ripetere il titolo di miglior squadra della regular season Mls. Lo racconta el Clarin che decanta le gesta della pulce di Rosario nel match con il New York City vinto 4-0 dall’Inter Miami. Il racconto del match. La partita non era iniziata bene per le “Garzas”, in difficoltà contro il New York FC e tenute a galla dalla poca concretezza dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi segna e incanta a New York, soprattutto fa crescere il fatturato dell’Mls: ne è l’architrave economico

