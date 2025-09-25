Messi è pronto a scrivere un’altra pagina di storia | ora punta anche alla Scarpa d’Oro della Mls As

Messi continua a stupire in Mls con gol e assist da record, guidando l’Inter Miami. È in corsa per la Scarpa d’Oro 2025 e si conferma leader della lega. Messi, record su record. Scrive As: “L’argentino si avvia alla Scarpa d’Oro 2025 della Mls. La sua doppietta contro il New York City lo porta in cima alla classifica, prendendo un leggero (ma importante) vantaggio su Denis Bouanga e Sam Surridge, i suoi principali rivali. Leader solitario con 24 gol in 23 partite (una rete ogni 82 minuti), Messi continua a essere letale sotto porta. Ma Messi va oltre. L’argentino è ‘solo’ a 16 gol dai 900 ufficiali in carriera — un traguardo raggiunto solo da Cristiano Ronaldo — e a otto assist dai 400. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

