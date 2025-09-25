Messi che pallonetto! Assist e doppietta | la sua classe non ha fine
Non si scherza con Lionel Messi. L'argentino porta l'Inter Miami ai playoff di MLS con una prestazione maiuscola contro il New York FC: doppietta e assist per il numero 10, proprio come contro il DC United. Completano il quadro del 4-0 finale anche il gol di Rodriguez e il rigore di Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Incredibile errore di #Messi con l'Inter Miami: pallonetto dal dischetto e rigore parato - X Vai su X
MESSI TRASCINA L’ARGENTINA CONTRO IL VENEZUELA L’Argentina batte nettamente 3-0 il Venezuela in una partita dominata e caratterizzata dal saluto argentino a Messi (probabilmente l’ultima partita di torneo giocata in patria con la nazionale) Il primo - facebook.com Vai su Facebook
Messi incanta con doppietta e assist nella vittoria straripante dell'Inter Miami - La superstar argentina, Lionel Messi, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo, contribuendo significativamente alla vittoria di Inter Miami per 3- notizie.it scrive
Lacrime, abbracci ai figli e doppietta: la serata di Messi nella sua ultima in casa con l’Argentina - La famiglia allo stadio, le lacrime nel riscaldamento, gli abbracci e i baci ai figli all’ingresso in campo, Julian Alvarez che gli serve l’assist per un gol semplice davanti alla sua gente. Da ilfattoquotidiano.it