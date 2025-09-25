Messi che pallonetto! Assist e doppietta | la sua classe non ha fine

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si scherza con Lionel Messi. L'argentino porta l'Inter Miami ai playoff di MLS con una prestazione maiuscola contro il New York FC: doppietta e assist per il numero 10, proprio come contro il DC United. Completano il quadro del 4-0 finale anche il gol di Rodriguez e il rigore di Suarez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

messi che pallonetto assist e doppietta la sua classe non ha fine

© Gazzetta.it - Messi, che pallonetto! Assist e doppietta: la sua classe non ha fine

In questa notizia si parla di: messi - pallonetto

messi pallonetto assist doppiettaMessi incanta con doppietta e assist nella vittoria straripante dell'Inter Miami - La superstar argentina, Lionel Messi, ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo, contribuendo significativamente alla vittoria di Inter Miami per 3- notizie.it scrive

Lacrime, abbracci ai figli e doppietta: la serata di Messi nella sua ultima in casa con l’Argentina - La famiglia allo stadio, le lacrime nel riscaldamento, gli abbracci e i baci ai figli all’ingresso in campo, Julian Alvarez che gli serve l’assist per un gol semplice davanti alla sua gente. Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Messi Pallonetto Assist Doppietta