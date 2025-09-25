Messi accusato di essere un despota a Miami | Lui e il padre gestiscono tutto la gente se ne sta andando

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messi accusato da un ex giocatore della MLS, il clima a Miami sarebbe terribile con il club in balia del padre dell'argentino e della stella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messi - accusato

L’Argentina ora è terrorizzata di perdere Messi, per una vita lo hanno accusato di non essere Maradona (Süddeutsche)

messi accusato essere despotaMessi accusato di essere un despota a Miami: “Lui e il padre gestiscono tutto, la gente se ne sta andando” - Messi accusato da un ex giocatore della MLS, il clima a Miami sarebbe terribile con il club in balia del padre dell'argentino e della stella ... Riporta fanpage.it

Messi e il dubbio Mondiale con l'Argentina: "Voglio essere onesto con me stesso" - Lionel Messi tiene ancora aperta la porta alla possibilità di giocare un altro Mondiale, ma senza certezze. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Messi Accusato Essere Despota