Meslier Inter la pista per il dopo Sommer prende quota | il colpo si può concretizzare già a gennaio! Ecco come

. Il piano dei nerazzurri. Il reparto portieri dell’Inter è al centro dell’attenzione in vista della prossima stagione. Con il contratto di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, in scadenza a giugno e il possibile addio a parametro zero, la dirigenza guidata da Marotta e Ausilio ha avviato una ricerca anticipata per il nuovo estremo difensore titolare della squadra di Cristian Chivu. Profilo di Illan Meslier e opportunità di mercato. Tra i nomi valutati negli ultimi giorni dai dirigenti del mercato Inter spicca Illan Meslier, portiere francese classe 2000 di proprietà del Leeds United, con esperienza consolidata in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Meslier Inter, la pista per il dopo Sommer prende quota: il colpo si può concretizzare già a gennaio! Ecco come

In questa notizia si parla di: meslier - inter

L’#Inter pensa a Illan Meslier per il dopo #Sommer - X Vai su X

? Dopo gli errori contro la Juventus, #Sommer è tornato protagonista in positivo in Champions League contro l'Ajax. Ma a 36 anni e con il contratto in scadenza a giugno, è normale che l'#Inter si stia guardando intorno alla ricerca di un altro portiere da affia - facebook.com Vai su Facebook

From UK - Inter, nome nuovo dalla Premier per il dopo Sommer: piace Meslier del Leeds - Con il contratto di Yann Sommer in scadenza a fine stagione e il probabile addio a parametro zero, la dirigenza di ... Segnala fcinternews.it

Calciomercato Inter, caccia a un difensore dopo De Winter-Milan e Leoni-Liverpool / Nkunku, pista viva - Il club nerazzurro non ha potuto affondare i colpi su Koni De Winter (passato al Milan dal Genoa dopo la cessione di Malick Thiaw per 42 ml) e del 18enne ... Si legge su affaritaliani.it