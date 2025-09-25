Mesagne 13enne abusata in strada indagati due coetanei di 12 e 15 anni per violenza sessuale e sequestro di persona

Una ragazzina di soli 13 anni è stata vittima di abusi sessuali da parte di due coetanei di 12 e 15 anni a Mesagne, in provincia di Brindisi. È quanto emerge dalle prime ricostruzio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mesagne, 13enne abusata in strada, indagati due coetanei di 12 e 15 anni per violenza sessuale e sequestro di persona

Brindisi, 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne: indagati 12enne e 15enne

Ragazzina tredicenne abusata da due adolescenti: indagati per sequestro di persona e stupro, hanno 12 e 15 anni - E ad essere indagati sono due minori, uno di 12 anni e l'altro di 15. Da msn.com