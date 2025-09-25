Merz apre all’uso dei fondi russi congelati per Kiev | Così l’Europa può sostenere l’Ucraina
Con una lettera al Financial Times pubblicata nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ufficialmente aperto all’utilizzo dei fondi russi congelati per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina contro l’invasione di Mosca. Secondo il leader di Berlino, questa soluzione permetterebbe di sbloccare un prestito da 140 miliardi di euro, garantendo a Kiev “la forza di restare in partita”. Cosa potrebbe succedere: l’emissione dell’eurobond. Il meccanismo delineato da Bruxelles si fonda sull’emissione di un eurobond a rendimento zero, garantito dai Paesi europei e scambiato con la quota liquida delle riserve russe custodite presso Euroclear in Belgio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: merz - apre
Ucraina, riflettori su Roma: Meloni apre la Conferenza sulla ricostruzione con Zelensky, von der Leyen e Merz
Germania: Merz apre la strada ad una possibile riforma del welfare
2015. Angela Merkel apre le porte della Germania a 1 milione di rifugiati siriani in fuga dala guerra civile. 2025. La Cdu, il partito di maggioranza del governo Merz e della fu cancelliera, chiede più risorse per rimandare i siriani in patria, dato il cambio di potere - X Vai su X
Il sindaco di #Taormina apre la settimana con un annuncio: "Ricordatevi le mie parole quando assisterete alle prossime mosse. Sarà il suggello della pragmatica visione che “la politica è l’arte dell’impossibile””. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook