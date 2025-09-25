Merz apre all’uso dei fondi russi congelati per Kiev | Così l’Europa può sostenere l’Ucraina

Con una lettera al Financial Times pubblicata nel pomeriggio di giovedì 25 settembre, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ufficialmente aperto all’utilizzo dei fondi russi congelati per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina contro l’invasione di Mosca. Secondo il leader di Berlino, questa soluzione permetterebbe di sbloccare un prestito da 140 miliardi di euro, garantendo a Kiev “la forza di restare in partita”. Cosa potrebbe succedere: l’emissione dell’eurobond. Il meccanismo delineato da Bruxelles si fonda sull’emissione di un eurobond a rendimento zero, garantito dai Paesi europei e scambiato con la quota liquida delle riserve russe custodite presso Euroclear in Belgio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

