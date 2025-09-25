Merktoberfest | il gusto della Baviera arriva al Mercato Centrale Roma
Dal 20 settembre al 5 ottobre, preparatevi a vivere un Oktoberfest tutto speciale firmato Mercato Centrale! Niente voli low cost né valigie piene di brezel: vi basterà entrare al Mercato per trovarvi immersi in un viaggio tra sapori bavaresi, birre selezionate e tanta allegria.Il menù del. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: merktoberfest - gusto
Il gusto della Baviera arriva al Mercato Centrale Torino - Appuntamento dal 20 settembre al 5 ottobre con la prima edizione del Merktoberfest, l'Oktoberfest del Mercato Centrale. Come scrive torinotoday.it