Mercato Tozzuolo al Perugia Puletto alla Pianese
Il mercato del girone B non si ferma tra rinnovi e svincolati messi sotto contratto. È il caso della Pianese che ha messo sotto contratto lo svincolato Filippo Puletto. Centrocampista offensivo classe 2004, ha esordito in serie B con la Spal, società di cui è rimasto tesserato fino alla scorsa estate, giocando l’ultima stagione in prestito al Carpi. A oggi Puletto vanta già 59 presenze tra i professionisti a soli 21 anni e, considerando anche le giovanili, un bottino complessivo di 39 reti e 19 assist. L’ Arezzo blinda il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
STOP AL MERCATO DEL COSENZA Naufragate le trattative per Pettinari e Tozzuolo. Non finalizzata quella per il portiere Ferretti. La rosa rossoblù dovrebbe rimanere questa fino a gennaio https://www.cosenzachannel.it/calcio/cosenza-calcio/cosenza- - facebook.com Vai su Facebook
Mercato. Tozzuolo al Perugia,. Puletto alla Pianese - Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). Riporta msn.com
Difesa, c’è la firma di Tozzuolo. Cangelosi rescinde, ecco Dicuonzo - Nel frattempo la società biancorossa ha tesserato il collaboratore scelto da Piero Braglia. Si legge su msn.com