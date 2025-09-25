Il mercato del girone B non si ferma tra rinnovi e svincolati messi sotto contratto. È il caso della Pianese che ha messo sotto contratto lo svincolato Filippo Puletto. Centrocampista offensivo classe 2004, ha esordito in serie B con la Spal, società di cui è rimasto tesserato fino alla scorsa estate, giocando l’ultima stagione in prestito al Carpi. A oggi Puletto vanta già 59 presenze tra i professionisti a soli 21 anni e, considerando anche le giovanili, un bottino complessivo di 39 reti e 19 assist. L’ Arezzo blinda il centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Tozzuolo al Perugia,. Puletto alla Pianese