Mercato Juventus quattro top club su quell’obiettivo dei bianconeri | una squadra è in vantaggio per questo motivo gli aggiornamenti
Mercato Juventus, quattro top club su quell’obiettivo dei bianconeri: le ultime novità sulle mosse dei bianconeri. Il suo nome è uno dei più caldi sul taccuino dei dirigenti delle big di Serie A. Marco Palestra, esterno destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in forza al Cagliari, continua a stupire e ad attirare l’interesse dei top club. Come riportato da TMW, sulle sue tracce ci sono da tempo la Juventus, il Milan e la Roma. Il giovane talento, cresciuto nel vivaio dell’ Atalanta, sta vivendo una stagione da protagonista in Sardegna. La scelta dei bergamaschi di mandarlo in prestito secco al Cagliari è stata strategica: l’obiettivo era garantirgli un minutaggio consistente in Serie A per accelerare il suo percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juventus
Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri
Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato
Kolo Muani Chelsea può decollare: voci via via più intense, il mercato Juventus pensa a due alternative per sostituirlo. I nomi
Juventus-Stanisic, retroscena di mercato Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, i bianconeri hanno sondato Josip Stanisic in estate, ma la richiesta da 50 milioni ha frenato la trattativa Il Bayern avrebbe proposto Sacha Bo - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Stanisic, retroscena di mercato Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, i bianconeri hanno sondato Josip Stanisic in estate, ma la richiesta da 50 milioni ha frenato la trattativa #Juventus #Calciomercato #SpazioJ - X Vai su X
Calciomercato Juventus, caccia al colpo grosso per la mediana: a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino! Il nome - Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Italia Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un ... Come scrive juventusnews24.com
Mercato Juventus, dirigenza pronta a tornare sulle sue tracce: dopo il tentativo in estate nuovo assalto programmato nei prossimi mesi - Mercato Juventus, i bianconeri non mollano la presa sul centrocampista: il club ha individuato in lui il profilo ideale per dare ordine alla mediana Il mercato Juventus non si ferma alla sessione inve ... Scrive juventusnews24.com