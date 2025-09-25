Mercato Juventus quattro top club su quell’obiettivo dei bianconeri | una squadra è in vantaggio per questo motivo gli aggiornamenti

Mercato Juventus, quattro top club su quell’obiettivo dei bianconeri: le ultime novità sulle mosse dei bianconeri. Il suo nome è uno dei più caldi sul taccuino dei dirigenti delle big di Serie A. Marco Palestra, esterno destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta ma attualmente in forza al Cagliari, continua a stupire e ad attirare l’interesse dei top club. Come riportato da TMW, sulle sue tracce ci sono da tempo la Juventus, il Milan e la Roma. Il giovane talento, cresciuto nel vivaio dell’ Atalanta, sta vivendo una stagione da protagonista in Sardegna. La scelta dei bergamaschi di mandarlo in prestito secco al Cagliari è stata strategica: l’obiettivo era garantirgli un minutaggio consistente in Serie A per accelerare il suo percorso di maturazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

