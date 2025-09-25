Mercato auto Europa le ibride trainano le immatricolazioni con il 34,7% nei primi 8 mesi del 2025
Il mercato automobilistico europeo continua a cambiare volto, anche se nel complesso rimane sostanzialmente stabile. Secondo i dati pubblicati da ACEA, tra gennaio e agosto 2025 le immatricolazioni di nuove autovetture nell'Unione Europea sono diminuite appena dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dietro questa apparente staticità, però, si cela un profondo mutamento nella composizione delle motorizzazioni, con le auto ibride che ormai rappresentano la spina dorsale del mercato continentale. La loro crescita è infatti il dato più significativo dei primi otto mesi dell'anno. I modelli full hybrid hanno raggiunto una quota del 34,7% del totale con 2.
