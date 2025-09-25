Mercato al setaccio a Capaccio | i controlli della Polizia Municipale
In azione, ieri mattina, presso l’area mercatale del giovedì e lungo le vie del centro, a Capaccio, gli agenti della Polizia Municipale che hanno individuato alcuni addetti alla vendita di merce non alimentare priva di qualsiasi titolo autorizzativo. Oltre al sequestro della merce e alle sanzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - setaccio
La Guardia di Finanza ha scoperto nel comune di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, un’imponente piantagione di marijuana occultata tra piante di mais, sequestrando oltre 1 tonnellata di stupefacente. La droga, se immessa nel mercato, avrebbe fr Vai su Facebook
Capaccio Paestum, Polizia Municipale in azione: fermati venditori abusivi al mercato - L’operazione si è conclusa con il sequestro dei prodotti, l’emissione di sanzioni e l’applicazione del Daspo urbano con ordine di allontanamento ... Come scrive infocilento.it
Capaccio Paestum, controlli ambientali: irregolarità in azienda zootecnica e caseificio - In un nuovo blitz effettuato ieri dagli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Clelia ... Si legge su ilmattino.it