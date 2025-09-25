Mercato al setaccio a Capaccio | i controlli della Polizia Municipale

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In azione, ieri mattina, presso l’area mercatale del giovedì e lungo le vie del centro, a Capaccio, gli agenti della Polizia Municipale che hanno individuato alcuni addetti alla vendita di merce non alimentare priva di qualsiasi titolo autorizzativo. Oltre al sequestro della merce e alle sanzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - setaccio

