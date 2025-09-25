mercatino di economia circolare domenica seconda edizione

Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano la seconda edizione del ‘ Mercatino di economia circolare ’, all’interno del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’ dalle 9 alle 17. Saranno esposti, scambiati, venduti o barattati oggetti doppi, rovinati, inutilizzati, spesso dimenticati, che tengono posto in casa, nei cassetti o negli armadi. Commenta Cecilia Valenti, ideatrice dell’iniziativa: "Possono partecipare anche i bambini per scambiare o vendere i propri giochi e imparare il valore del riciclo e del riuso in un’epoca dove sono sommersi da giochi che non utilizzano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

