Mercatino di economia circolare Domenica seconda edizione
Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San Casciano la seconda edizione del ‘ Mercatino di economia circolare ’, all’interno del parco pubblico ‘Carlo Alberto Cappelli’ dalle 9 alle 17. Saranno esposti, scambiati, venduti o barattati oggetti doppi, rovinati, inutilizzati, spesso dimenticati, che tengono posto in casa, nei cassetti o negli armadi. Commenta Cecilia Valenti, ideatrice dell’iniziativa: "Possono partecipare anche i bambini per scambiare o vendere i propri giochi e imparare il valore del riciclo e del riuso in un’epoca dove sono sommersi da giochi che non utilizzano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mercatino - economia
RITORNA IL MERCATINO DI GUSTO ITALIA A MATERA: PROGRAMMA EVENTI https://www.sassilive.it/economia/enogastronomia/ritorna-il-mercatino-di-gusto-italia-a-matera-programma-eventi/ - facebook.com Vai su Facebook
Mercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione; Le bancarelle al parco Amendola per una domenica mattina di mercatino; A Rocca San Casciano mercatino di economia circolare per grandi e piccini.
Mercatino di economia circolare. Domenica seconda edizione - Organizzata da alcune amiche, in collaborazione con l’Associazione di giovani Pro Rocca, si svolgerà domenica a Rocca San ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
“Scendinpiazza” domenica a Provaglio d’Iseo mercatino dell’usato, musica e stand gastronomici - Domenica 21 settembre la Pro Loco Provaglio d’Iseo APS ripropone la festa “Scendinpiazza”, una giornata ricca di eventi che invita, come ... Da quibrescia.it