Mense biologiche ed educazione alimentare nelle scuole | in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto 2025 dei fondi alle Regioni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto dell’8 agosto 2025 con cui viene definita la distribuzione del Fondo mense scolastiche biologiche per l’anno in corso. La quota complessiva, pari a 4.603.603 euro, è suddivisa tra le regioni con due finalità principali: ridurre i costi del servizio a carico degli utenti e sostenere iniziative di informazione e promozione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

