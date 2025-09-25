Menchetti | Polizia Municipale e Suap quale futuro per le Posizioni Organizzative?

Arezzo, 25 settembre 2025 – Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. "L'Amministrazione comunale fa finta di non capire e, a mio parere, non prende adeguatamente in considerazione la mia interrogazione consiliare con la quale ho evidenziato che a breve si renderanno vacanti due posizioni organizzative - non da poco - del Comune di Arezzo: la PO dell'Ufficio di Comandante della Polizia Municipale (dal 15 marzo 2026) e la PO dell'Ufficio SUAP Attività produttive (dal 16 dicembre 2025) a seguito del collocamento a riposo in trattamento di quiescenza degli attuali direttori dei suddetti uffici.

