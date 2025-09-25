Menchetti | Polizia Municipale e SUAP cosa accadrà alle Posizioni Organizzative in scadenza?

Il consigliere comunale Michele Menchetti punta i riflettori su due importanti Posizioni Organizzative che presto diventeranno vacanti ad Arezzo: l’Ufficio Comando della Polizia Municipale (15 marzo 2026) e l’Ufficio SUAP Attività Produttive (16 dicembre 2025). Menchetti chiede se i posti saranno riassegnati tramite selezione di nuovi funzionari o se le funzioni saranno temporaneamente affidate agli attuali dirigenti, come già avvenuto per l’Ufficio Gestione del Patrimonio. Il consigliere sottolinea inoltre la necessità di tempi chiari e trasparenti, ricordando la sentenza del Consiglio di Stato n. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Menchetti: “Polizia Municipale e SUAP, cosa accadrà alle Posizioni Organizzative in scadenza?”

Menchetti: “Polizia Municipale e Suap, quale futuro per le Posizioni Organizzative?”

