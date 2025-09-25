Memoria e accoglienza Storie di mondi in cammino | la mostra a Pianezza

Torinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 al 26 ottobre 2025 Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, ospita la mostraMemoria e AccoglienzaStorie di mondi in cammino”, un viaggio tra fotografie, installazioni e testimonianze sul tema delle migrazioni: dall’emigrazione italiana tra ’800 e ’900. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: memoria - accoglienza

