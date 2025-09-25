Memoria e accoglienza Storie di mondi in cammino | la mostra a Pianezza
Dal 4 al 26 ottobre 2025 Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino, ospita la mostra “Memoria e Accoglienza – Storie di mondi in cammino”, un viaggio tra fotografie, installazioni e testimonianze sul tema delle migrazioni: dall’emigrazione italiana tra ’800 e ’900. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: memoria - accoglienza
ASSISI JEWELS. . La Cupola del Pantheon è geometria perfetta, simbolo di accoglienza e di eternità. In questo pendente, rivive come preziosa memoria di Roma, città che da sempre unisce storia e spiritualità - facebook.com Vai su Facebook
Questo weekend i ragazzi ospiti dei nostri centri di accoglienza hanno partecipato al torneo di calcio in memoria di Musa Balde organizzato da Medihospes. Un’occasione per giocare, stare insieme, conoscersi e fare comunità ? #ProgettoArca #Accoglienza - X Vai su X
Diocesi: Assisi, oggi l’evento “Per una geografia della memoria, dall’accoglienza alla fraternità, un percorso per la pace” - Oggi, al santuario della Spogliazione di Assisi, si svolge l’evento “Per una geografia della memoria, dall’accoglienza alla fraternità, un percorso per la pace”. Segnala agensir.it
Ad Andria torna «Castel dei Mondi», due settimane di eventi nel segno della «memoria» - Sarà dedicata alla memoria, funzione intermittente tra passato e futuro che abita il presente, la 28esima edizione di «Castel dei Mondi», il Festival internazionale di Andria- Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it