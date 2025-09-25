Meloni | Israele non blocchi la Palestina

3.05 "Riteniamo che Israele non abbia il diritto di impedire che nasca uno Stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania", ha dichiarato il premier Giorgia Meloni all'Assemblea generale dell'Onu. E' la storica posizione italiana sulla questione palestinese, ribadita con la sottoscrizione della Dichiarazione di New York sulla soluzione dei due StatiIl riconoscimento della Palestina deve "rispettare due precondizioni:il rilascio di tutti gli ostaggi e l'esclusione di Hamas da ruoli di governo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

