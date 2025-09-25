Meloni | GazaItalia sostiene piano serio

3.23 "L'Italia c'è e ci sarà per chiunque lavori a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas e il graduale ritiro di Israele da Gaza", ha detto il premier Giorgia Meloni all'Onu Meloni ha sottolineato l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase post-cessate il fuoco e nella realizzazione della prospettiva dei due Stati e ha definito "molto interessanti" le proposte dei Trump discusse con i paesi arabi e si è detta pronta a "dare una mano" nel processo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it