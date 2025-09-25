Meloni | cooperazioneserve nuovo modello
4.02 All'Onu,Meloni ha auspicato "una revisione degli strumenti per regolare i rapporti tra le Nazioni e tutelare i diritti delle persone, comprese le convenzioni su migrazione e asilo superate dal fenomeno delle migrazioni irregolari e dai trafficanti di esseri umani." "L'Italia sta cercando di fare la sua parte anche inquesto, su tutto con il suo Piano Mattei per l'Africa. Negli ultimi 3 anni abbiamo lanciato il nostro Piano di cooperazione con l'Africa ed esteso il suo raggio d'azione a quattordici Nazioni". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: meloni - cooperazioneserve
L'ex ministro dem Minniti elogia il modello Meloni sui migranti e avverte Chigi sui possibili rischi di una deriva islamica - L'ex ministro del Partito Democratico Marco Minniti elogia il modello Meloni sui migranti. Lo riporta iltempo.it
Pure Le Monde elogia il "modello Italia". Cosa scrive il quotidiano francese di centrosinistra - Nel 2022, quando Giorgia Meloni è salita a Palazzo Chigi con una maggioranza di centrodestra, a sinistra hanno iniziato a sventolare lo spauracchio dell'isolamento internazionale per l'Italia. Secondo ilgiornale.it