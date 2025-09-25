Meloni vede complotti ovunque | ora anche la Global Sumud Flotilla sarebbe un attacco al suo governo da operetta

La Premier italiana si atteggia a Tycoon, ma finisce a metà strada tra una soap turca e un reality di Rai 2 Quando pensavi che la politica italiana avesse già dato il meglio (o il peggio), ecco che Giorgia Meloni decide di fare cosplay di Donald Trump. Sì, proprio lui: il re del populismo, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Global Sumud Flotilla, Meloni risponde all’appello di Schlein: «Tuteleremo i connazionali» - Il governo italiano monitorerà con la sicurezza dei cittadini coinvolti nella missione della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria diretta a Gaza. Segnala lettera43.it

Global Sumud Flotilla partirà il 7/9, a bordo 4 parlamentari. Schlein scrive a Meloni: "Come intendete proteggerli?" - Essendo le barche spagnole in ritardo abbiano bisogno di ritardare per riunirci e poi navigare insieme". Come scrive huffingtonpost.it

