“ Meloni è considerata l’ultimo baluardo contro l’imposizione di dure sanzioni europee nei confronti di Israele”. Lo scrive il 24 settembre l’agenzia stampa palestinese Quds, alla luce delle ultime dichiarazioni della premier italiana. Sotto la lente d’ingrandimento e di critica dei media arabi la sua ultima uscita: ‘Riconoscere la Palestina prima che esista potrebbe essere controproducente’. Le recenti esternazioni su Gaza del capo del governo italiano hanno dominato le aperture di molte testate in lingua araba, che hanno sottolineato parole come “controproducente” o “sulla carta”. Termini già usati a luglio dalla presidente del Consiglio in merito ad un possibile riconoscimento italiano della Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Meloni ultimo baluardo in Europa contro le sanzioni verso Israele”: media arabi criticano la premier