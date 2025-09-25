Meloni ultimo baluardo in Europa contro le sanzioni verso Israele | media arabi criticano la premier
“ Meloni è considerata l’ultimo baluardo contro l’imposizione di dure sanzioni europee nei confronti di Israele”. Lo scrive il 24 settembre l’agenzia stampa palestinese Quds, alla luce delle ultime dichiarazioni della premier italiana. Sotto la lente d’ingrandimento e di critica dei media arabi la sua ultima uscita: ‘Riconoscere la Palestina prima che esista potrebbe essere controproducente’. Le recenti esternazioni su Gaza del capo del governo italiano hanno dominato le aperture di molte testate in lingua araba, che hanno sottolineato parole come “controproducente” o “sulla carta”. Termini già usati a luglio dalla presidente del Consiglio in merito ad un possibile riconoscimento italiano della Palestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meloni - ultimo
"Sono ossessionati da me". L'ultimo delirio di Conte contro Meloni
Meloni: Ultimo CdM e Ancona, poi il mistero delle vacanze
Sondaggi politici, Fdi di Meloni di nuovo sopra il 30% (guadagna lo 0,3% nell’ultimo mese)
Giorgia Kirk. Siccome Giorgia Meloni non può dire, nel suo ruolo di presidente del Consiglio: “Od [...] io e dis [...] p [...] rezzo l’Islam”, allora dice: “Amo Charlie Kirk!”. Nel mio ultimo libro, "Gaza-Meloni. La politica estera di uno Stato satellite", ho documentato ch - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici, Fdi di Meloni di nuovo sopra il 30% (guadagna lo 0,3% nell'ultimo mese) - X Vai su X
“Meloni ultimo baluardo in Europa contro le sanzioni verso Israele”: media arabi criticano la premier - “Meloni è considerata l’ultimo baluardo contro l’imposizione di dure sanzioni europee nei confronti di Israele” ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Meloni all’Onu: “Mosca ha calpestato il diritto internazionale, Israele ha superato il limite” - Nella notte il discorso della Premier alle Nazioni Unite: Ucraina, Gaza, migrazioni ed ecologia. Come scrive panorama.it