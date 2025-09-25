Meloni scomunica la Flotilla | Irresponsabile
La furia della premier: "Iniziativa che pare creata per dar problemi al governo e non per aiutare Gaza" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: meloni - scomunica
Il governo spagnolo, guidato da Sanchez, ha approvato l'embargo totale di armi a Israele. Saranno vietate sia le esportazioni sia le importazioni. Chiaro, Meloni? Se si hanno volontà, coraggio e libertà le azioni si compiono senza esitazioni. Non si tratta solo d - facebook.com Vai su Facebook
Duro affondo della premier Meloni sulla Flotilla: “Pericolosa e irresponsabile" - Giorgia Meloni critica la Global Sumud Flotilla: missione rischiosa che mette in pericolo vite e istituzioni. Si legge su notizie.it
Giorgia Meloni contro la Flotilla: “Iniziativa pericolosa e irresponsabile finalizzata a creare problemi al governo” - Propone consegna aiuti a Cipro e condanna gli attacchi subiti dalla missione. Come scrive blitzquotidiano.it