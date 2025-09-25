Meloni scarica la Flotilla Le opposizioni con la piazza

Il governo avverte il senso di accerchiamento, con l’opinione pubblica che chiede atti concreti su Gaza, le piazze che ribollono e le opposizioni che reclamano risposte dopo l’ennesimo attacco coi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Meloni scarica la Flotilla. Le opposizioni con la piazza; Attacco alla Flotilla, mediazione del governo con la Cei per la consegna del cibo. Le opposizioni all'esecutivo: «Riferisca cosa sta facendo per tutelarla». Schlein: «Meloni inefficace». Crosetto: «Condanno attacco, intervento immediato»; Attacco alla Flotilla, è scontro alla Camera. Schlein: “Un affondo contro l’Italia, Meloni inefficace”.

