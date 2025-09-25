Meloni | Pace dialogo diplomazia non vincono più Duro attacco alla Russia | Ha calpestato l' Onu E sul Medio Oriente | Israele oltre i limiti
Un duro attacco alla Russia per aver inferto «una ferita profonda al diritto internazionale» e una severa critica a Israele per aver «superato il limite del principio di proporzionalità» nella sua reazione ad Hamas, finendo con «l'infrangere le norme umanitarie e causando una strage tra i civili». Sono alcuni dei passi salienti dell’intervento (in italiano) della premier Giorgia Meloni all’. 🔗 Leggi su Feedpress.me
