Meloni | Onu si guardi allo specchio la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York – Il video

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Direi Man in the mirror, l'Onu dovrebbe guardarsi allo specchio", così Giorgia Meloni a new York risponde alla domanda del direttore di Vista Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - guardi

Belgrado guardi all’Ue e non alla Russia. Il consiglio di Meloni a Vucic

Crisi turismo e stipendi bassi, l’affondo del Pd: “Meloni esca dai palazzi e guardi l’Italia vera”

Meloni: Onu si guardi allo specchio, la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York

Meloni: Onu si guardi allo specchio, la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York; Meloni: Onu si guardi allo specchio, la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York - Il video; Attacco Flotilla, Meloni: Pericoloso e irresponsabile entrare in teatro guerra per consegnare aiuti.

Meloni: Onu si guardi allo specchio, la domanda del direttore Vista Alexander Jakhnagiev a New York - (Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Come scrive quotidiano.net

Meloni cita Michael Jackson: L'Onu deve guardarsi allo specchio - (Agenzia Vista) Usa, 24 settembre 2025 "Le parole di Trump per l'Onu ricordano più Man in the mirror o Thriller? Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Meloni Onu Guardi Specchio