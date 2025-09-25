Meloni | Nell' 80esimo anniversario Onu serve coraggio di cambiare questa nostra organizzazione – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Colleghi, delegati, signore e signori, quest’anno non celebriamo solo gli ottant’anni della nascita di questo consesso, ma anche i 70 anni dell’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite. Un doppio anniversario che ci carica ancora di più della responsabilità di tenere fede ai principi e ai valori istitutivi di questa Organizzazione. Nella consapevolezza che, per farlo, dobbiamo saper rendere efficaci gli strumenti per difendere quei principi e quei valori nel nostro tempo, perché la nostra azione possa essere più incisiva e davvero aderente alle necessità delle nostre società. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni: Nell'80esimo anniversario Onu serve coraggio di cambiare questa nostra organizzazione

