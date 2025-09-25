Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Zone rosse a Milano prolungate fino al 31 marzo 2026: si allargano le aree coinvolte ilfattoquotidiano.it
Chi era Hind Rajab, la voce di una bambina di Gaza e l'infanzia spazzata via dalla guerra vanityfair.it
Appuntamento in Piazza | Tropico del crimine laverita.info
Povertà assoluta in crescita in Italia, ormai è strutturale gbt-magazine.com
Calhanoglu Inter, il turco ha convinto Chivu: cosa è cambiato rispetto all’estate internews24.com
Georgia, “Zelensky marionetta, incita il nostro Paese alla guerra” imolaoggi.it
Coppa Italia 2025/2026, le partite di oggi: dove vederle in tv
Oggi, giovedì 25 settembre 2025, sono in programma due match dei sedicesimi di Coppa Italia 2025/26... ► lapresse.it
Trasporti, al via oggi la decima edizione del Gis 2025
(Adnkronos) – Apre i battenti oggi la decima edizione del Gis Expo – Giornate Italiane del Sollevam... ► webmagazine24.it
Il sassofonista greco Theodore Kerkezos protagonista al Festival Due Siciliae
Un programma ricco di eventi quello di “Due Siciliae – Festival internazionale di musica” che ospi... ► cataniatoday.it
'Forme di futuro', la rivoluzione digitale parte da Pisa: il programma del 15° 'Internet Festival'
Chi siamo quando ci specchiamo nello schermo dello smartphone? Cosa resta della nostra identità qu... ► pisatoday.it
Torna la raccolta di materiale scolastico promossa dall’amministrazione
Su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, per iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali... ► frosinonetoday.it
La città si scopre... giocando: a Padova arriva ClueGo
C’è un modo diverso per conoscere Padova, ed è quello di trasformarla in ungrande gioco a cielo ap... ► padovaoggi.it
Mo: Appendino (M5s), 'Flotilla missione politica, fregata minimo indispensabile'
Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Sinceramente non capisco questa enfasi, Crosetto ha fatto il minimo ind... ► iltempo.it
Georgia, “Zelensky marionetta, incita il nostro Paese alla guerra”
GEORGIA contro UCRAINA. Zelensky dovrebbe “sciacquarsi la bocca” prima di parlare dei diritti umani ... ► imolaoggi.it
Sala al centrodestra: "Come fate a votare contro il nuovo stadio di San Siro?"
Nel giorno in cui in consiglio comunale s'inizia a discutere della delibera di vendita dello stadi... ► milanotoday.it
CM.com – Galliani rinuncia alla presidenza del Monza,il futuro è ancora al Milan? Cosa filtra
2025-09-25 10:51:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Andrea Distaso25 se... ► justcalcio.com
"La fattoria di nonno Bach", concerto ad Avigliana
Domenica 28 settembre 2025, alle ore 16:30, nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore, nel B... ► torinotoday.it
Coppia vittima di estorsione da un finto poliziotto, le indagini portano a Roma. Sequestrate armi e un paio di manette
Coppia di coniugi di Santa Sofia vittima di un'estorsione ad opera di un finto agente di polizia. ... ► forlitoday.it
Classifica marcatori Europa League 2025/2026
Chi sarà il miglior bomber della competizione europea? Classifica marcatori Europa League 2025/2026... ► calcionews24.com
Firenze, aggredito l’ex sindaco Calamandrei: “Preso a seggiolate. L’ho denunciato, è tornato libero dopo un’ora”
Firenze, 25 settembre 2025 – “Esco con amici per un aperitivo in pieno centro, via Martelli. Mentre... ► lanazione.it
La colazione di Ies al San Marco: editoria, cultura e enograstronomia
La rassegna Fuori Campo, promossa dalla Casa del Cinema di Trieste con il sostegno della Regione F... ► triesteprima.it
Spider Man: fuga di prigione nel video dal set di Brand New Day
Il nuovo film dedicato a Spider-Man, intitolato “Brand New Day”, sta generando grande interesse tra... ► jumptheshark.it
Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a carissimo prezzo gli errori del match del Bentegodi. I dettagli
di Redazione JuventusNews24Rapuano retrocesso in Serie B: il direttore di gara di Verona Juve paga a... ► juventusnews24.com
A che ora Berrettini Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming
Domani, venerdì 26 settembre, Matteo Berrettini scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud n... ► oasport.it
Alcaraz, infortunio a Tokyo? Carlos si ferma nel match contro Baez, cos’è successo
(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si è infortunato a Tokyo? Nel corso del match contro Baez oggi, gioved... ► webmagazine24.it
Cerca di evitare un cinghiale con la bici e viene investito da un furgone: 62enne morto nel Casertano
Il tragico incidente stradale si è verificato alle prime luci di oggi a San Felice a Cancello, nell... ► fanpage.it
“Ecco il vero pericolo per il Napoli”, sentenza netta: l’analisi
Nonostante il campionato sia appena alla 5° giornata, non mancano le prime analisi riguardo la vitt... ► spazionapoli.it
Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, l'Osservatorio Ego di Cascina tra i protagonisti
In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in programma venerdì 26 set... ► pisatoday.it
Quanto costano le elezioni agli aretini: rimborsi, retribuzioni e seggi. I conti
In Toscana saranno 11,5 i milioni di euro che verranno spesi per consentire a tutti gli aventi dir... ► arezzonotizie.it
Caso Unabomber verso la svolta, mini rinvio per consegna perizia
Sta per arrivare la tanto attesa perizia sul caso Unabomber: i periti hanno chiesto al Gip Flavia ... ► udinetoday.it
Ladra seriale presa dalla polizia: inizia a rubare da minorenne, deve scontare 17 anni
Ha iniziato a rubare da quando era ancora minorenne, per oltre un decennio ha collezionato reati e... ► latinatoday.it
Ausilio Inter, respinto l’assalto dell’Al Hilal: ha detto no ad un’offerta ricchissima, il fattore decisivo
di RedazioneAusilio Inter, le ultime sul futuro del direttore sportivo del club nerazzurro dopo l’in... ► internews24.com
Estoril Sporting Lisbona (sabato 27 settembre 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Leoni ancora vittoriosi?
Lo Sporting Lisbona sarà impegnato sabato notte per la settimana giornata del campionato portoghese... ► infobetting.com
Nina Zilli e Eugenio Finardi protagonisti della rassegna "Contaminazioni" a Jesolo
La musica intesa come forma di comunicazione mondiale: è questo il focus della rassegna culturale ... ► veneziatoday.it
Sesso? Serve il green pass del Pd!
Roma, 26 set – Attenzione! L’articolo che state per leggere è tratto dalla realtà dell’Italia del 2... ► ilprimatonazionale.i
Il viaggio del Locomotive Jazz festival prosegue tra note e architettura
LECCE - Dal Teatro Apollo di Lecce alle chiese più suggestive del centro storico, il Locomotive Ja... ► lecceprima.it
Sarkozy e i soldi di Gheddafi, l’ex presidente condannato a 5 anni per associazione a delinquere. “Ma nessuna prova di corruzione”
Parigi, 25 settembre 2025 – Sarkozy, primo capo di Stato francese condannato dalla giustizia (nel 2... ► quotidiano.net
Ricostruzione, Fabbri auspica una "politica ordinaria di prevenzione e manutenzione programmata"
Alan Fabbri, sindaco di Ferrara e delegato Anci alla Protezione civile, è stato audito dalla Commi... ► ferraratoday.it
Nuovo striscione a San Gregorio Armeno: Napoli ribadisce il suo sostegno alla Palestina
Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 26 settembre, alle ore 16, nella storica via dei presepi di... ► anteprima24.it
Atp 500 di Pechino, tra poco Sinner Cilic: Jannik riprende la scalata al n.1 La diretta
L'azzurro ritorna a giocare dopo la finale di New York persa con Alcaraz che ha sancito l'ascesa ... ► corriere.it
Padova Congress, 121mila presenze nel 2025 e vocazione internazionale in crescita
Nel panorama della meeting industry italiana, Padova Congress si sta affermando come uno dei poli ... ► padovaoggi.it
L’ing. Luca Brancaccio inserito nel Talent Bulletin – Profili LinkedIn
Essere inseriti tra i profili segnalati nel Talent Bulletin da parte di professionisti di rilievo co... ► 2anews.it
Monza, ufficiale il cambio di proprietà: Fininvest cede a Beckett Layne Ventures
Il Monza cambia padrone: Fininvest, che aveva rilevato il club anni fa con Silvio Berlusconi, ha ced... ► pianetamilan.it
Violenza sessuale su studentessa 16enne, chiesta l'archiviazione del caso: "Fu rapporto consensuale"
Gli abusi sessuali riferiti dalla ragazza sono coerenti, ma i dubbi vertono sul fatto che il rappo... ► ravennatoday.it
Arbitro Cagliari Inter, designato il fischietto del match: le scelte dell’AIA
di RedazioneArbitro Cagliari Inter, la scelta dell’AIA per la sfida valida per la quinta giornata di... ► internews24.com
Prossimo turno Serie A 2025/2026
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 2025/2026 La Serie A 2025/2026 sta pe... ► calcionews24.com
Discariche abusive, scattano le nuove bonifiche
Negli ultmi mesi il fenomeno delle discariche abusive in tutta la città è tornato prepotente a rov... ► messinatoday.it
Massacrano il vigilante del supermercato con calci, pugni e sprangate: arrestato uno dei due ragazzi in fuga. Le immagini
È stato arrestato a Ventimiglia (Imperia), al confine con la Francia, uno dei responsabili della r... ► today.it
Un tuffo negli anni 80 al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco
Formidabili gli anni 80, che hanno avuto il merito dell’irruzione incontenibile della trasgression... ► torinotoday.it
Napoli, premio alla Fondazione I figli degli Altri durante il convegno nazionale Pedi Art –Pediatria è arte
Il prossimo 26 settembre a Napoli, presso l’Hotel Terminus, si riuniranno a Napoli i gotha della p... ► napolitoday.it
La ricetta della felicità in arrivo su rai 1 dal 25 settembre 2025
La nuova serie televisiva “La ricetta della felicità” fa il suo debutto su Rai Uno, portando in sce... ► jumptheshark.it
Proseguono i lavori nel campo sportivo di Sant’Anna: "Pronto entro l'inizio del 2026" [FOTO]
Proseguono i lavori di riqualificazione del campo sportivo di Sant’Anna, a Chieti.Iniziati a giugn... ► chietitoday.it
'Cantate Domino': la Corale Polifonica Cascinese al Centro trasfusionale dell’Aoup
Domenica 28 settembre, in occasione delle aperture straordinarie domenicali del Centro trasfusiona... ► pisatoday.it
Droga, colpo alla centrale di spaccio nel Rione Giostra: 12 arresti
Dodici arresti per altrettante persone riconosciute colpevoli di associazione a delinquere finaliz... ► messinatoday.it
Memoria e accoglienza. Storie di mondi in cammino: la mostra a Pianezza
Dal 4 al 26 ottobre 2025 Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino... ► torinotoday.it
Propaganda jihadista, istigazione a delinquere e manuali per fabbricare bombe: 22enne espulso dall’Italia
Mercoledì 24 settembre la Digos di Torino e la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione han... ► torinotoday.it
Zucchero Sugar Fornaciari compie 70 anni: scopri il documentario imperdibile di Rai 3
Un approfondimento dedicato alla figura di uno dei più influenti artisti italiani, il cui percorso ... ► jumptheshark.it
Prima neve in Lombardia: le immagini delle cime bianche dello Stelvio
La prima neve autunnale è arrivata in Lombardia. Vette imbiancate sullo Stelvio, a Livigno e su alc... ► fanpage.it
Francia, Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere
(LaPresse) Il tribunale di Parigi ha dichiarato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy colpevole ... ► lapresse.it
Manutenzione delle strade: pubblicate le prime gare del programma 25/28
Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta ha pubblicato nei termini previsti (scadenza: 3... ► anteprima24.it
Ana Laura Ribas in lacrime per lo scooter bruciato
Brutto risveglio per la ex velina, che ha trovato il motorino parcheggiato in strada a Milano travol... ► tgcom24.mediaset.it
Anteprima del 'Ciclista Lento', in bici sulle mura alla scoperta di storie e aneddoti
La nona edizione del 'Festival del Ciclista Lento', prevista a Ferrara dal 24 al 26 ottobre 2025, ... ► ferraratoday.it
Milano Fashion Week, oggi la prima sfilata Emporio Armani dopo la morte di re Giorgio
(Adnkronos) – A venti giorni dalla morte di Giorgio Armani, si terrà la prima sfilata senza il 're'... ► webmagazine24.it
Galliani lascia il Monza: “Scelta difficile”. Rientrerà nel calcio tornando al Milan?
Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha comunicato il suo addio al Monza - dove ha ricoperto la... ► pianetamilan.it
Podcast bsmT: la nuova stagione di gianluca gazzoli con sofia goggia ospite
il ritorno di “passa dal bsmnt”: il podcast di Gianluca Gazzoli riparte con nuove puntate Il podcas... ► jumptheshark.it
Chi è la fidanzata di Luca Gaudiano, Jessica Lorusso (cantante come lui)
Luca Gaudiano inizia a suonare la chitarra quando compie 15 anni e il padre gli regala lo strumento... ► metropolitanmagazine
Politano ha rinnovato, Anguissa quasi: il Napoli guarda avanti
L'attaccante, inamovibile per Conte, ha firmato fino al 2028 Per il camerunese l'obiettivo della soc... ► gazzetta.it
Alba a Otranto, la barchetta dei pescatori e le montagne albanesi
Alba nei pressi dei Laghi Alimini, Otranto. Sullo sfondo, pescatori su una barchetta e le montagne... ► lecceprima.it