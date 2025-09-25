Meloni | Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all'Assemblea Generale dell'Onu. Ma il riconoscimento della Palestina, ha proseguito la premier, "deve avere due condizioni irrinunciabili: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas ad avere qualsiasi ruolo nel governo della Palestina, perché chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato". "Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

In Spagna approvano l'embargo per le armi a Israele, in Italia Meloni parla solo quando c'è da fare la vittima e non muove un dito contro il genocidio a Gaza, dove sono stati trucidati 20mila bambini. Hanno altre priorità in Parlamento, fra cui salvare Santanchè - facebook.com Vai su Facebook

I bombardamenti israeliani hanno ucciso 85 persone a Gaza dall'alba; Meloni, il discorso all'Onu: "Israele a Gaza ha superato i limiti"; Meloni: Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese.

