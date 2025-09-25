Meloni | Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Israele non ha il diritto di impedire che domani nasca uno stato palestinese, né di costruire nuovi insediamenti in Cisgiordania al fine di impedirlo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all'Assemblea Generale dell'Onu. Ma il riconoscimento della Palestina, ha proseguito la premier, "deve avere due condizioni irrinunciabili: il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani e la rinuncia da parte di Hamas ad avere qualsiasi ruolo nel governo della Palestina, perché chi ha scatenato il conflitto non può essere premiato". "Israele deve uscire dalla trappola di questa guerra. 🔗 Leggi su Open.online

