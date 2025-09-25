Meloni | Israele ha infranto norme umanitarie sì Italia alcune sanzioni

Quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

New York, 25 set. (askanews) - "La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità, Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie causando una strage tra civili. Una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Ue nei confronti di Israele". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - israele

Israele bombarda i dirigenti di Hamas a Doha, da Meloni vicinanza al Qatar: “Contrari a escalation”

Meloni: Israele non ha diritto di impedire nascita di Stato palestinese

Meloni all'Onu: «Israele a Gaza ha superato i limiti. Non può impedire nascita dello Stato palestinese». E cita il Papa e San Francesco

Gaza, Meloni all'Onu: «Israele ha superato ogni limite e infranto norme umanitarie causando una strage tra civili» VIDEO - La premier Giorgia Meloni, all'inizio del suo intervento davanti all'Assemblea Generale dell'Onu ha detto: «Pace, dialogo, diplomazia non riescono più ... Secondo ilgazzettino.it

meloni israele ha infrantoMeloni al Palazzo di vetro: "Mosca ha calpestato l'Onu. Israele oltre i limiti" - Un duro attacco alla Russia per aver inferto "una ferita profonda al diritto internazionale" e una severa critica a Israele per aver "superato il limite del principio di proporzionalità" nella sua ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Israele Ha Infranto