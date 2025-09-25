Meloni | Io come Kirk? Essere accostata a lui è motivo di orgoglio

« Meloni come Kirk. L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero». Lo ha scritto sui social Giorgia Meloni, commentando la scritta apparsa mercoledì 24 settembre durante l’ occupazione dei binari della stazione di Torino Porta Susa, bloccata per un paio d’ore da circa 700 manifestanti, a margine della manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meloni: «Io come Kirk? Essere accostata a lui è motivo di orgoglio»

