Meloni | il green deal? Insostenibile

4.30 I 'piani verdi' in Europa e nell'Occidente stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione", ha dichiarato il premier Meloni all'Assemblea generale dell'Onu. "L'ecologismo insostenibile" è responsabile di gravi danni all'industria automobilistica europea, perdite di posti di lavoro e indebolimento della competitività. Il premier ha avvertito che, nonostante secoli di costruzione dei sistemi industriali, bastano pochi decenni per trovarsi in un "deserto industriale dove non c'è nulla di verde". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it