Meloni | il green deal? Insostenibile
4.30 I 'piani verdi' in Europa e nell'Occidente stanno portando alla deindustrializzazione molto prima che alla decarbonizzazione", ha dichiarato il premier Meloni all'Assemblea generale dell'Onu. "L'ecologismo insostenibile" è responsabile di gravi danni all'industria automobilistica europea, perdite di posti di lavoro e indebolimento della competitività. Il premier ha avvertito che, nonostante secoli di costruzione dei sistemi industriali, bastano pochi decenni per trovarsi in un "deserto industriale dove non c'è nulla di verde". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Giorgia Meloni: «Cittadinanza e Ius scholae non sono nel programma. Green Deal? L'Ue superi ottusità ideologica»
Costa da Meloni, così l’Ue prova a ripartire su Nato, guerre e green deal
Trump: "Hamas liberi gli ostaggi". Meloni: "Stato di Palestina a due condizioni"| Donald: "Immigrati e green, ho ragione su tutto"
Meloni all'Onu attacca i 'green deal' occidentali; Meloni alle Nazioni Unite: Israele non può impedire la nascita di uno Stato palestinese. Serve riforma urgente Onu. E attacca i green deal europei; Confindustria, Orsini avvisa il governo: situazione insostenibile, serve un piano per l’industria o le imprese scappano e non garantiamo l’occupazione. Ma Meloni: pensate in grande, io lo farò. Poi tutti uniti contro l'Ue del Green deal.
Meloni attacca i 'green deal' occidentali - Nel suo intervento all'assemblea generale dell'Onu, Giorgia Meloni ha attaccato i "'piani verdi' che in Europa
Meloni: “Parole di Trump sul clima? D’accordo, l’approccio ideologico al Green Deal ha minato la competitività” - La Premier italiana condivide le parole del presidente USA sull'approccio al cambiamento climatico e altre posizioni espresse all'ONU ... Scrive ilfattoquotidiano.it