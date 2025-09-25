Meloni e il miracolo italiano che attira gli inglesi | la promozione stavolta è del Telegraph
“Il miracolo di Meloni sta attirando i ricchi britannici nel nuovo centro dell’Europa” titola un articolo pubblicato oggi dal quotidiano britannico The Telegraph in cui, in apertura, si elogia l’operato del governo italiano sottolineando che “a tre anni dall’inizio del suo mandato quinquennale, la premier ha il merito di aver recuperato la credibilità dell’Italia sulla scena mondiale”. “A tre anni dall’inizio del suo mandato quinquennale, Meloni sta andando abbastanza bene”, si legge nell’articolo, indicando poi le percentuali degli ultimi sondaggi che confermano la leadership di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - miracolo
Esplosione a Roma, miracolo tra le fiamme: un uomo salvato dal maresciallo Assanti. Meloni lo ringrazia
Conferenza sull'Ucraina a Roma, Meloni a Zelensky: «Mosca ha fallito, costruiremo insieme il vostro miracolo economico»
Conferenza sull’Ucraina a Roma, Meloni: “Mosca ha fallito, costruiremo insieme il vostro miracolo economico”
Poco fa, dalla sede Onu di New York, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pronunciato parole gravissime e sconcertanti nei confronti della Global Sumud Flotilla. “La Flotilla? Sta facendo qualcosa di pericoloso, gratuito e irresponsabile. Rischia la pr - facebook.com Vai su Facebook
Miracoli di Meloni: la crescita è dimezzata rispetto all’Ue Ocse: il Pil rallenta e il debito va tagliato. Continua il boom della Spagna: corre cinque volte in più dell’Italia Approvata una delega bluff sul salario minimo Roberto Ciccarelli ilmanifesto.it/miracoli-di-me - X Vai su X
Meloni, l'elogio del Telegraph: "Ha trasformato l'Italia in oasi di stabilità" - Il quotidiano britannico ha dedicato un articolo alla premier descrivendola come l'artefice del 'miracolo italiano' ... Riporta msn.com
Anche il Telegraph premia Meloni: "Artefice del miracolo italiano" - Dopo l'incoronazione di Le Figaro, ecco l'elogio del celebre quotidiano britannico al primo ministro capace di "trasformare l'Italia in oasi di stabilità" ... Scrive msn.com