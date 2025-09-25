Meloni e il miracolo italiano che attira gli inglesi | la promozione stavolta è del Telegraph

 “Il miracolo di Meloni sta attirando i ricchi britannici nel nuovo centro dell’Europa” titola un articolo pubblicato oggi dal quotidiano britannico The Telegraph in cui, in apertura, si elogia l’operato del governo italiano sottolineando che “a tre anni dall’inizio del suo mandato quinquennale, la premier ha il merito di aver recuperato la credibilità dell’Italia sulla scena mondiale”. “A tre anni dall’inizio del suo mandato quinquennale, Meloni sta andando abbastanza bene”, si legge nell’articolo, indicando poi le percentuali degli ultimi sondaggi che confermano la leadership di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

